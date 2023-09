İzmir Enternasyonal Fuarı 92’nci kez kapılarını açtı

İzmir Enternasyonal Fuarı, 92’nci kez kapılarını açtı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gençlerin öncülüğünde yaşamı iyileştireceğiz ve biliyorum ki bu değişimin sahnesi tarih boyunca yeniliklerin kaynağı olan İzmir olacak” dedi.

BirGün EGE

Bu yıl 92’nci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı(İEF), Kültürpark’ta kapılarını açtı. Fuar, İzmir’in ‘2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti’ olmasına özel ‘Gençlik’ teması ile 1 - 10 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlayacak. İEF’te, konserler, tiyatro, sinema gösterimleri ve birçok eğlenceli etkinlik katılımcılarla buluşacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı töreni öncesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda başlayarak, Kültürpark Lozan Kapısı’nda son buldu. Açılış töreni ise Lozan Kapısı önünde gerçekleşti. Açılışa;Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir milletvekilleri, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve yurttaşlarkatıldı.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ege’den yükselen fuar coşkusu tüm Türkiye’ye umut olmak için kapılarını aralıyor” dedi ve ekledi: “İzmir, tüm farklılıkları ile bir arada yaşayabilmenin sihrini bulmuş, şifrelerini keşfetmiş, çok sesli ve çok renkli yaşam biçimlerini refaha dönüştürmüştür. İzmir’in ticaretten akademiye, edebiyattan müziğe, şehircilikten mimariye uzanan sayısız yeniliğe ev sahipliği yapması, işte bu çok güçlü iktisadi ve kültürel koşulların bir sonucudur Bugün burada, İzmir’de, adil ve müreffeh bir Türkiye için bir araya gelmiş olmamız yine bu koşulların meyvesidir. Sizlere şehrimizin köklü tarihinden aldığım güç ve iyi bir geleceğe duyduğum sonsuz umutla seslenmek isterim: Her toplum kendi kaderini tayin etmeye muktedirdir. Yeter ki direnmekten vazgeçmesin. İzmir, fuarın kapılarını 92. kez açarak işte bu direnci ortaya koyuyor. Adalete ve değişimin gücüne duyduğu sarsılmaz bir inançla… İzmir Enternasyonel Fuarı her renkten, her ülkeden insanın buluştuğu bir dünya meydanıdır. Dünyaya İzmir’den tutulan bir aynadır aynı zamanda.”

GENÇLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAŞAMI İYİLEŞTİRECEĞİZ

Soyer şunları dile getirdi: “İnsanlık bir olduğu müddetçe, altından kalkamayacağımız hiç bir umutsuz durum yoktur. İşte bu nedenle 92’nci İzmir Enternasyonal Fuarı’nı, umudu daha da büyütmek için gençlere ithaf ettik. İzmir’in belediye başkanı seçildiğim ilk günden bu yana, gençlerin sadece geleceğin değil, bugünün de esas aktörleri olduğunu söylüyorum. Çünkü yaşadıklarımız bize şunu çok açık gösteriyor. Bir bütün olarak, toplumsal yaşamın her evresinde yenilenmek zorundayız. İşte bunu başarma gücüne sahip olanlar gençlerdir. Onların önündeki tüm engelleri kaldırarak ekonomiden ekolojiye, eğitimden sağlığa, adaletten demokrasiye kadar yenileneceğiz. Bunu mutlaka başaracağız. Evet, gençlerin öncülüğünde yaşamı iyileştireceğiz ve biliyorum ki bu değişimin sahnesi tarih boyunca yeniliklerin kaynağı olan İzmir olacak. Bu şehrin caddelerinden sokaklarına, meydanlarından kırlarına kadar her bir köşesine gençlerin nefesi, ruhu ve coşkusu işlesin istiyoruz.”

FUARDA NELER OLACAK?

Fuar, Türkiye’de ilk kez Uluslararası Tekstil Bienali’ne de ev sahipliği yapacak. 17 farklı ülkeden 57 katılımcının yer aldığı Bienaldeki eserler, Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşacak. On gün boyunca 26 konser, tiyatro ve film gösterimleri yapılacak.