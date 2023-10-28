İzmir Kitap 2. kez kapılarını açıyor

Kültür Sanat Servisi

İZKİTAP - 2. İzmir Kitap Fuarı bugün açılıyor. İZKİTAP; yayınevleri, sahaflar ve müzayedeler, uluslararası konuk yazarlar ve sergilerle kitapseverlere kültür şöleni sunacak. 5 Kasım'a kadar sürecek fuarda Cumhuriyetin 100. yılına adanmış tarihsel, kültürel birikimlerini yansıtan, özel parçaların yer aldığı 100. yıl Özel Müzayedesi 3 Kasım saat 18:00’de ve 4 Kasım saat 15:00’te.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek fuarda 86 söyleşi, 700’ü aşkın imza etkinliği düzenlenirken yüzlerce yazar, çizer, gazeteci, akademisyen okurlarıyla buluşacak. Cumhuriyetin 100. yılına özel Cumhuriyet temalı birçok söyleşi de yazar, gazeteci, düşünür ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İZELMAN A.Ş. ve KOSGEB desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek, sektörü buluşturacak İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı’nın “Onur Konuğu” ise şair ve yazar Birhan Keskin. Fuarda Keskin’in yaşamı ve eserleri üzerine kendisinin de katılımıyla söyleşi düzenlenecek. Fuarda, Ayşe Kulin, Mert Arık, Şermin Yaşar, Şükrü Erbaş, Timur Soykan, Umut Sarıkaya gibi yüzlerce yazar, şair, çizer, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek.

TAKANO'DAN İLK İMZA

Dizi ve filmi de yapılan Japon manga serisi Orange eserlerinin yaratıcısı Ichigo Takano da imza etkinliğiyle fuarda yer alacak. Takano, “Bu benim yurt dışındaki ilk imza günüm. Eserlerimin Japonya’dan çok uzaklardaki kişilere ulaşmasından ve oralarda eserlerimi okuyan kişilerin olmasından mutluyum. Hepinizle buluşmayı dört gözle bekliyorum” dedi. Takano’nun imza günü ise 4 Kasım Cumartesi saat 14:00’te gerçekleştirilecek.