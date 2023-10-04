İzmir, sezonu yeni sahne müjdesiyle açtı

BirGün / EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2023-2024 tiyatro sezonunu “Deli Dumrul” oyununun özel gösterimi ile açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kuruluşunun üçüncü yıldönümünde Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyun, seyircinin beğenisiyle karşılandı. Oyun sonrasında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzBBŞT için ikinci bir sahne müjdesi verdi. “Bu 9’uncu oyunumuz. Bizim için bu günlere gelmek büyük bir hayaldi. Çok mutluyum, arkadaşlarım olağanüstü bir iş çıkardı. İzBBŞT ikinci bir sahneye kavuşuyor. Konak Elhamra Sahnesi’nde Kasım ayının ikinci haftasından itibaren gösterimlerimiz olacak. 10 gün Devlet Opera ve Balesi sahneyi kullanacak, 20 gün de bizim tiyatromuz sahne alacak. Tiyatroseverler bizleri yalnız bırakmasın” dedi.

İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ise “Bugün bizim yine yaş gününüz. Kuruluşumuzdan bu yana 3 sene geçti. İzBBŞT’yi kurarak, İzmir’e bu sanat ordusunu armağan eden Başkanımız Tunç Soyer’e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

DELİ DUMRUL SAHNEDE

Güngör Dilmen’in yazıp, Yücel Erten’in yönettiği “Deli Dumrul”, 3-7-8-11-12-13-14 Ekim tarihlerinde tiyatroseverlerle buluşacak. Güngör Dilmen’in bir Dede Korkut hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı Deli Dumrul, politik ve toplumsal sorunları bin yıl önceki Anadolu gerçekleri üzerinden anlatıyor. Deli Dumrul’un biletleri İzBBŞT bilet gişeleri ile kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.