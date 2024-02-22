İzmir talana açılmak isteniyor

İlk olarak 10 yıl önceki yerel seçimlerde gündeme gelen İzmir Körfez Geçiş Projesi mahkemenin iptal kararına rağmen tekrar yapılmak isteniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Av. Hamza Dağ’ın projeleri arasında yer alan Körfez Geçiş Projesi’ne İzmir Yaşam Alanları tepki gösterdi.

BİRGÜN EGE

Mahkeme tarafından iptal edilen İzmir Körfez Geçiş Projesi, Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Av. Hamza Dağ’ın projeleri arasında yer aldı.

Konu hakkında açıklama yapan İzmir Yaşam Alanları (İYA) projenin ilk olarak 2014 yerel seçimleri öncesinde AKP İzmir adayı Binali Yıldırım’ın, İzmir için tasarladığı 35 projeden birisi olduğunu hatırlattı.

İYA tarafından yapılan açıklamada, "Kuzeyde İstanbul otoyolu ile Çiğli’de sulak alanlar ve kuş cennetinin olduğu bölgenin güneyde doğal sit statüsüne sahip İnciraltı ve Çeşme Yarımadası’nı birbirine bağlaması hedefleniyordu. Köprünün bir ayağı deltada üreyen flamingoların beslenme alanında yükselecekti. Flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün dünyadaki en önemli yaşama alanlarından birisi olan Gediz Deltası, Uluslararası öneme sahip Ramsar ve doğal sit alanıdır. 40 binden çok flamingonun yaşadığı, ülkemizin en büyük kıyı sulak alanlarından birisi olan delta, Dünya Doğa Mirası ile ilgili UNESCO’nun belirlediği ölçütlerin tamamını da sağlamaktadır. Bölgenin taşıdığı tüm bu değerler göz ardı edilip, Körfez Geçiş Projesinin gerçekleşebilmesi için yeni yönetmelik, üst ölçekli plan kararları, sit derecelerinde eksiltme ve büyük ölçekli devasa projeler ardı ardına gelmeye başladı. Tüm bunlar kent için, kentin ekolojisi için büyük tehdit oluşturan birer kent suçu anlamına geliyordu" denildi.

ÇED KARARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Mahkeme kararıyla projeye ilişkin ÇED kararının iptal edildiği hatırlatılan açıklamada, "2019’da bir yandan Çeşme Yarımada Turizm Projesi, diğer yandan yıllardır süren İnciraltı’nı imara açmaya yönelik iktidarın talan hazırlıklarına karşı bir yandan hukuki, bir yandan da sokaklarda mücadele sürekli gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hamza Dağ da bu projenin çalışmalarının neredeyse merkezi olduğunu açıkladı. Körfez Geçiş Projesini önümüze koyarak, İnciraltı Planlarını askıya çıkartarak talan projelerini sürdürüyorlar. İzmir için bir kent suçu olan Körfez Geçiş Projesi’ni de İnciraltı Tarım Alanlarının imara açılmasını da, Yarımada talan projesini de kabul etmedik kabul etmiyoruz. Mahkeme kararlarını bile tanımayanları İzmir halkı olarak biz de tanımıyoruz. İzmir’in Kanal İstanbul’una karşı kamusal alanları ranta teslim edecek, halkın kullanımını önleyecek, soylulaştırmayı getirecek, bu rant projelerine, karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.