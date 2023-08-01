İzmir’de memurlar da iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kamu emekçileri de yarım gün iş bıraktı. Kültürpark içinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan kamu emekçileri, geriye dönük alacaklarının ödenmesini istedi.

BİRGÜN EGE

İzmir’de metro ve tramvay çalışanlarından sonra kamu emekçileri de iş bıraktı. Geriye dönük alacaklarının ödenmesi talebiyle öğleden sonra yarım gün iş bırakan kamu emekçileri, Kültürpark’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Buse Engin, geçen nisan ayında imzalanan toplu sözleşme sonrasında ortaya çıkan geriye dönük alacaklarının ödemesinin belirsiz bir tarihe atıldığını dile getirdi.

Engin, "Mevcut İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle ile dört dönemdir toplu sözleşme imzalamaktayız ve her defasında geriye dönük alacaklar oluşmakta olup önceki yıllarda tek kalemde ödenmekte iken son yıllarda gecikmeli olarak ödenir hale gelmiştir. Üç ay önce almamız gereken geriye dönük ödemeler yapılmamaktadır" dedi.

"KRİZİN SORUMLUSU EMEKÇİLER DEĞİL"

İmzalanan toplu sözleşmenin ve yılın ikinci yarısında yapılan maaş artışlarının belediye için sürpriz olmadığına vurgu yapan Engin, "Yaşanan zamlarla alınan ücretler daha cebimize girmeden erirken, geciktirilerek ödenen TİS farklarının değeri de hissedilir ölçüde düşmüştür. Bizler bu noktaya kadar gösterebileceğimiz fedakârlığın fazlasını gösterdik, artık fazlasına tahammülümüz kalmadı. Krizin sorumlusu emekçiler değildir, faturasını kabul etmiyoruz. Hükümet krizin faturasını emekçilere, yoksul halkımıza yüklemeye çalışmaktadır. Biz kamu emekçilerini bağıtlayan ve hükümet ile sarı sendika Memur-Sen arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri, önceki yıllarda olduğu gibi bir danışıklı dövüş halinde devam etmektedir" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan İZSU ile ESHOT yöneticilerinin iş bırakma eylemine katılan üyelerinin isimlerinin alındığını belirten Engin, şunları söyledi:

"Emeğine sahip çıkan ve anayasal hakkını kullanan emekçilere yönelik bu antidemokratik uygulamadan derhal vazgeçilmesini istiyoruz. Yarım gün iş bırakma ile birlikte eylemli mücadele sürecimizi devam ettiriyoruz. Belediye yönetiminden en kısa sürede gerçekleştirilecek şekilde bir ödeme takvimi bekliyoruz. Aksi takdirde eylemliliklerimizi sürdüreceğimizi ve konuyu sürekli gündemde tutacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz."