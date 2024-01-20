İzmir’de referandumla sözleşme onaylandı

Emek Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında süren TİS'e ilişkin 18-19 Ocak tarihlerinde işyerlerinde referanduma giden emekçiler, toplu sözleşme teklifini kabul etti. Büyükşehir belediyesinin sosyal denge tazminatı için yüzde 59, bahar ikramiyesi için yüzde 67, ocak ve mart aylarında yapılacak Halkın Bakkalı ödemelerinde ise yüzde 100 zam ile sendikaya sunduğu teklifi değerlendirmek üzere 3369 emekçinin oy kullandığı oylamada 3 bin 16 emekçi toplu sözleşmeyi kabul ederken, 353 emekçi ise ret oyu verdi. Bu sonuç ile Denge Tazminatı 8 bin 816 TL’den 14 bin TL’ye, mart ayında ödenen İkramiyesi 2 bin 703 TL’den 4 bin 500 TL’ye, ocak ve mart ayında yapılacak Halkın Bakkalı ödemesi ise 500 TL’den 1.000 TL’ye yükseltildi.

Sendika yürütme kurulu tarafından yapılan açıklamada; ülkeyi yöneten AKP iktidarının, emekçilerin sebep olmadığı ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun faturasının emeği ile geçinenlere keserek her gün biraz daha yoksullaştırıldığı vurgulandı. Kamu emekçilerine yapılan yüzde 49.25 oranındaki zammın daha cebe girmeden iğneden ipliğe yapılan zamlarla eridiğinin dile getirildiği açıklamada, “Emekçiler, yüzde 89,5 oranı ile toplu sözleşmenin kabul edilmesine karar vermiştir" denildi.