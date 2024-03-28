İzmir’deki sandık ve seçmen sayısı belli oldu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir’de kurulacak olan 10 bin 721 sandıkta toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmen oy kullanacak. 394 bin 395 seçmen ile Buca ilçesi birinci sırada bulunurken 9 bin 961 seçmen ile Beydağ ilçesi ise son sırada yer aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala İzmir’deki sandık ve seçmen sayısı belli oldu.

İzmir genelinde toplam 10 bin 721 sandık kurulacak olup 3 milyon 459 bin 970 seçmen ise oy kullanacak.

30 ilçe arasında en çok seçmene sahip ilçelerin başında 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Buca yer aldı.

EN DÜŞÜK SEÇMEN KAYDI BEYDAĞ'DA

2019 seçimlerinde bin 81 sandıkta 364 bin 19 seçmenin oy kullandığı Buca’da bu yıl kurulacak olan bin 162 sandıkta 394 bin 395 seçmen oy kullanacak.

En düşük seçmen kaydının olduğu Beydağ’da ise 2019 seçimlerinde kurulan 43 sandıkta 10 bin 64 seçmen oy kullanırken bu yıl 42 sandıkta 9 bin 961 seçmen oy kullanacak.



SEÇMEN VE SANDIK SAYISI

İlçelere göre seçmen ve sandık sayısı ise şu şekilde:

Aliağa seçmen sayısı: 73 bin 473 - sandık sayısı: 237,

Balçova seçmen sayısı: 60 bin 745 - sandık sayısı: 185,

Bayındır seçmen sayısı: 31 bin 832 - sandık sayısı: 122,

Bayraklı seçmen sayısı: 233 bin 538 - sandık sayısı: 693,

Bergama seçmen sayısı: 84 bin 222 - sandık sayısı: 325,

Beydağ seçmen sayısı: 9 bin 961 - sandık sayısı: 42,

Bornova seçmen sayısı: 340 bin 759 - sandık sayısı: bin 21,

Buca seçmen sayısı: 394 bin 395 - sandık sayısı: bin 162,

Çeşme seçmen sayısı: 40 bin 62 - sandık sayısı: 132,

Çiğli seçmen sayısı: 166 bin 352 - sandık sayısı: 494,

Dikili seçmen sayısı: 40 bin 714 - sandık sayısı: 136,

Foça seçmen sayısı: 27 bin 892 - sandık sayısı: 91,

Gaziemir seçmen sayısı: 103 bin 919 - sandık sayısı: 310,

Güzelbahçe seçmen sayısı: 29 bin 256 - sandık sayısı: 89,

Karabağlar seçmen sayısı: 370 bin 142 - sandık sayısı: bin 96,

Karaburun seçmen sayısı: 11 bin 179 - sandık sayısı: 43,

Karşıyaka seçmen sayısı: 279 bin 863 - sandık sayısı: 830,

Kemalpaşa seçmen sayısı: 89 bin 208- sandık sayısı: 284,

Kınık seçmen sayısı: 21 bin 969 - sandık sayısı: 86,

Kiraz seçmen sayısı: 34 bin 87 - sandık sayısı: 127,

Konak seçmen sayısı: 263 bin 609 - sandık sayısı: 817,

Menderes seçmen sayısı: 89 bin 952- sandık sayısı: 261,

Menemen seçmen sayısı: 151 bin 192 - sandık sayısı: 472,

Narlıdere seçmen sayısı: 49 bin 813 - sandık sayısı: 149,

Ödemiş seçmen sayısı: 104 bin 644 - sandık sayısı: 357,

Seferihisar seçmen sayısı: 46 bin 337 - sandık sayısı: 142,

Selçuk seçmen sayısı: 30 bin 360 - sandık sayısı: 97,

Tire seçmen sayısı: 69 bin 584 - sandık sayısı: 243, Torbalı seçmen sayısı: 156 bin 538 - sandık sayısı: 487,

Urla seçmen sayısı: 60 bin 373 - sandık sayısı: 191 olacak".



2019'DA 3 MİYON 250 BİN KİŞİ OY KULLANMIŞTI

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ise İzmir’de genelinde kurulan 10 bin 142 sandıkta toplam 3 milyon 250 bin 780 seçmen oy kullanmıştı. Öte yandan, binlerce kolluk görevlisinin seçim güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildiği belirtildi.