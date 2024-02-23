Jakuzide video çekip 'Lan fakirler' diyen eski AKP'li yönetici, meclis üyesi adayı oldu

Yaklaşık 4 sene önce bir otel odasında jakuzide çektiği videoda 'Lan fakirler, beni rahatsız etmeyin' demesinin ardından gelen tepkilerle görevinden istifa eden eski Urfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Başkanı Mehmet Salih Saraç, AKP'den Haliliye Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi.

Urfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Başkanı iken jakuzide çektiği ve "Lan fakirler! Beni rahatsız etmeyin" dediği videoyla gündeme gelen Mehmet Salih Saraç, AKP'den Haliliye Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi.

Saraç, yaklaşık 4 yıl önce yayınlanan videonun ardından gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

Saraç, sosyal medyada gündem olan videosunda; “Lan Fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif ediyorum” demişti.

'Videoyu bir arkadaş grubunda paylaştığını' belirten Saraç, görüntüyü yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Saraç, istifa mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben burada bir kesimi aşağılayıcı ya da küçük düşürücü düşünerek kesinlikle hareket etmedim. Video gerçekten saf ve temiz bir niyet ile izlendiğinde ironi amaçlı çekilen bir video olduğu ve asla toplumun bir kesimini aşağılamak amacı gütmediği görülecektir. Gelinen noktada konunun davamıza, partimize ve gençlik kolları teşkilatlarımıza zarar verdiğini görmekteyim. Bu sebeple AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, halkımdan ve bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımdan özür dileyerek ayrıldığımı bildiriyorum."

Saraç, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AKP'den yine Urfa Haliliye Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi.