James Webb Uzay Teleskobu görüntüledi: Dünya'dan 2,500 ışık yılı uzaklıktaki Halka Nebulası

NASA'nın James Webb Teleskobu, Halka Nebulası'nı görüntüledi. 1779 yılında tesadüfen keşfedilen Nebula, yakıtı tükenip yok olmaya yaklaşırken dış katmanlarını döken orta büyüklükte bir yıldızdan oluşuyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) kullandığı James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Halka Nebulası'nı görüntüledi.



M57 ve NGC 6720 olarak da adlandırılan gaz bulutu, moleküler hidrojen bakımından zengin 20.000 yoğun kürecik içeriyor. Dünya'dan yaklaşık 2,500 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Bilim insanları açık bir yaz akşamında hem kuzey yarımküreden hem de güney yarımkürenin dürbün yardımıyla Nebula'nın izlenebileceğini söylüyor.

Görüntüler James Webb Teleskobu'nun internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

HALKA NEBULASI 1779 YILINDA KEŞFEDİLDİ



Halka Nebulası 1779 yılında Fransız astronomlar Charles Messier ve Antoine Darquier de Pellepoix tarafından kuyruklu yıldız ararken tesadüfen keşfedilmiştir.

Fotoğraf: NASA

Bu bir gezegenimsi bulutsudur ve ilk araştırmacılar görünüşlerini uzak dünyalarla karıştırdıkları için bu şekilde adlandırılmıştır. Halka Nebulası, yakıtı tükenip yok olmaya yaklaşırken dış katmanlarını döken orta büyüklükte bir yıldızdan oluşuyor.