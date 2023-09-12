James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair henüz kesinleşmemiş veriler elde etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair henüz kesinleşmemiş veriler elde etti.

BBC'nin haberine göre; uzmanlar teleskobun gezegende dimetil sülfit (DMS) adı verilen bir molekül tespit etmiş olabileceğini ve bu molekülün, en azından Dünya'da, yalnızca canlılar tarafından üretildiğini söylüyor.

Ancak araştırmacılar, 120 ışık yılı uzaklıktaki gezegene ilişkin tespitin "yeterince güçlü olmadığını" ve molekülün varlığını doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar ayrıca gezegenin atmosferinde metan gazı ve karbondioksit (CO2) tespit etti.

Bu gazların tespiti, K2-18b adlı gezegenin su okyanusuna sahip olduğu anlamına gelebilir.