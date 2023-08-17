Jandarma, Akbelen’de hukuka uygun davranmış

BirGün'ün Akbelen'de direnen yurttaşlara jandarmanın sert müdahalesine ilişkin sorusuna Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen yanıtta 'kanuna uygun davranıldığı' öne sürüldü.

İsmail ARI

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş devam ediyor.

Ağaç katliamına engel olmak isteyen yurttaşlara jandarmanın sert müdahalesi ise tartışmalara neden oldu.

BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden İçişleri Bakanlığı’na “Akbelen'deki eylemlerde yetkisini kullanarak yurttaşlara şiddet uygulayan kolluk hakkında soruşturma başlatıldı mı? Kaç jandarma ve emniyet personeli hakkında tahkikat yürütülüyor?” sorusunu yöneltti.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen yanıtta ise kanuna uygun davranıldığı öne sürülerek, “Jandarma teşkilatı kendisine verilen tüm görevleri yasal mevzuatlar çerçevesinde, hukuka uygun tedbir, önlem ve zor kullanma yetkileri doğrultusunda icra ettiğini belirtir, bilgilerinize rica ederiz” denildi.

Ayrıca jandarmanın halka günlerce biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesi etmesi, seyyar tuvalet getirilmesini dahi engellemesi gündem olmuştu.