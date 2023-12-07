Jandarmanın copu işçiyi durdurmadı

Emek Servisi

Urfa'da insanca koşullarda çalışmak için direnişte olan Özak Tekstil işçileri 10'uncu gününde jandarmanın sert müdahalesine maruz bırakıldı. Direnen emekçiler, 08.00-16.00 vardiyası için içeri işçi alınmasını engellemeye çalışırken jandarma coplarla işçileri ve BİRTEK-SEN yöneticilerini darp etti, biber gazı kullandı.

24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sonra serbest bırakıldı. Jandarmanın direnişteki işçilere müdahalesinin ardından sabah vardiyası için fabrikaya giren işçiler de direnişe destek vermek istedi. Vardiya müdürlerinin kendilerini engelleme çabalarına karşın işçilerin büyük bölümü de üretimi durdurdu. Evrensel’e konuşan işçiler "Bizim vicdanımız bunu kabul etmedi ve direnişe katıldık" dedi. BİRTEK-SEN Yöneticisi Çayan Dursun, "Patrona sesleniyoruz, yol yakınken gelin bizimle masaya oturun, sendikayı kabul edin" diye konuştu.