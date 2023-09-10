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Japonya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Japonya ile Türkiye arasında oynanacak olan özel maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Spor
  • 10.09.2023 16:09
  • Giriş: 10.09.2023 16:09
  • Güncelleme: 10.09.2023 16:12
Kaynak: AA
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Japonya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

 A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.

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