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Jehezkel sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Jehezkel'in sınır dışı edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 15.01.2024 18:13
  • Giriş: 15.01.2024 18:13
  • Güncelleme: 15.01.2024 18:18
Kaynak: iHA
Jehezkel sınır dışı edildi
FOTOĞRAF: DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Jehezkel'in sınır dışı edildiğini duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: 

“Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.”

Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında sınır dışı kararı verilmişti.

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