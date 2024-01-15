Jehezkel sınır dışı edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Jehezkel'in sınır dışı edildiğini duyurdu.
Kaynak: iHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Jehezkel'in sınır dışı edildiğini duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
“Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.”
Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında sınır dışı kararı verilmişti.
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