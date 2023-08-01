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Joao Pedro'nun yeni adresi belli oldu

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'nun transferi için sarı-lacivertli ekip ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Spor
  • 01.08.2023 09:20
  • Giriş: 01.08.2023 09:20
  • Güncelleme: 01.08.2023 09:25
Kaynak: DHA
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Joao Pedro'nun yeni adresi belli oldu
Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe kadrosuna geçtiğimiz sezon katılan İtalyan forvet Joao Pedro, Gremio ile anlaşmaya vardı. 

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 

Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada Pedro'nun bugün Porto Alegre şehrine geleceği ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

İtalyan forvet geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

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