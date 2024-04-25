John Lennon'ın 50 yıl sonra bulunan gitarı açık artırmayla satılacak

The Beatles grubunun üyesi ve müzik tarihinin simge isimlerinden John Lennon'ın 50 sene sonra bulunan gitarı açık artırma ile satılacak.

Efsane müzisyen John Lennon ve George Harrison'ın 'Help!' ve 'Rubber Soul' albümlerinin kayıtlarında kullandıkları ve son 50 yıldır tavan arasında duran akustik gitar, önümüzdeki ay düzenlenecek açık artırmayla satışa çıkarılacak.

The Guardian'ın aktardığına göre gitarı satışa sunan Julien's Auctions şirketinin kurucu ortağı ve yönetici direktörü Darren Julien, "Bu olağanüstü enstrümanı bulmak, kayıp bir Rembrandt ya da Picasso eseri bulmak gibi bir şey. Hâlâ bir rüya gibi geliyor. Gitar yaklaşık elli yıldır hiç kullanılmadığı için, estetik açıdan Lennon'un gitar çaldığı zamanki haliyle aynı durumda" diye konuştu.

Julien's Auctions, 2015 yılında Lennon'a ait bir gitarı daha satmıştı. 1960'ların sonunda bir müzisyen tarafından satın alınan akustik gitar 1,6 milyon sterline alıcı bulmuştu.