Jokowi’nin desteklediği isim devlet başkanı oldu

Dış Haberler

Endonezya’da seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni devlet başkanı Savunma Bakanı Prabowo Subianto oldu. Endonezya’da halk dün devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri belirlemek üzere sandık başına gitti. Oyların yüzde 90’ının sayıldığı ülkede mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun desteklediği isim olan, oyların yüzde 58,5’ini alan eski general, Savunma Bakanı 72 yaşındaki Subianto oldu.

Subianto’nun rakipleri iki eski vali Anies Baswedan yüzde 25, Ganjar Pranowo ise yaklaşık yüzde 17 oranında oy alarak yarışı kaybetti. Başkent Jakarta’da zafer konuşması yapan Subianto, "Bu, tüm Endonezya halkının zaferi. Ancak şunu söylemek istiyorum kazanmamıza rağmen kibirli olmamalıyız, alçakgönüllü kalmalıyız. Tüm tarafları kucaklayacağım. Kabileleri, etnik grupları, ırkları, dinleri, sosyal kökenleri ne olursa olsun, tüm Endonezya halkını korumak bizim sorumluluğumuz olacak " dedi. Subianto, mart ayında açıklanacak resmi sonuçların beklenmesi gerektiğini ifade etti.