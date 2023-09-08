JP Morgan'dan yatırımcılara 'TL' tavsiyesi

JP Morgan'ın yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, "TL'de ağırlık artır" tavsiyesinde bulundu.

Merkezi ABD'de bulunan yatırım bankası JP Morgan, "TL'de ağırlık artır" tavsiyesinde bulundu.

JP Morgan'ın yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Ortodoks politikalara geçişin kararlı olduğu belirtilen bilgi notunda, 250 baz puan artış olacağı yönündeki piyasa beklentilerine karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), en son toplantısında politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığı, bu sinyallerin, siyasi destekle hareket edildiğine işaret ettiği kaydedildi.

Bilgi notunda, "Model portföyümüze küçük bir miktar 'TL ağırlık artır' pozisyonu ekliyoruz. Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz" denildi.