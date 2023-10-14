JPMorgan CEO’su çatışmaları değerlendirdi: En tehlikeli dönemlerden biri olabilir

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Orta Doğu’da yaşanan gerilimin enerji, ticaret ve gıdada geniş çaplı etkileri olabileceğini söyledi.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede dünyanın çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Dimon Ukrayna’daki savaş ve Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaya atıfta bulunarak “Dünyada son on yılların en tehlikeli dönemlerinden biri yaşanıyor olabilir” şeklinde konuştu. Dimon bu gerilimlerin enerji, gıda, küresel ticaret ve jeopolitik açıdan geniş kapsamlı etkileri olabileceğini belirtti.

ABD ekonomisine yönelik de değerlendirmeler yapan Dimon, tüketicilerin ve şirketlerin genel anlamda sağlıklı durumda olduğunu belirtti. CEO ayrıca sıkı istihdam piyasası ve yüksek kamu borç seviyelerinin enflasyonun yüksek kalmasına neden olabileceğini ve faizlerin daha fazla yükselebileceğini öngördü.