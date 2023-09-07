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JPMorgan'dan ABD için faiz uyarısı

JPMorgan, FED’in faiz oranlarını tekrar artırmasının mantıklı olmayacağı uyarısında bulundu.

Dünya
  • 07.09.2023 09:51
  • Giriş: 07.09.2023 09:51
  • Güncelleme: 07.09.2023 09:55
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JPMorgan'dan ABD için faiz uyarısı
Fotoğraf: AA

JPMorgan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hizmet sektöründeki kısa vadeli heyecan artışı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını tekrar artırmasının mantıklı olmayacağı uyarısında bulundu.

ABD’de açıklanan Ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi 6 ayın zirvesine işaret eden 54,5 ile hem 52,5 seviyesindeki Bloomberg anket tahmininin hem de 52,7 düzeyindeki Temmuz verisinin üzerinde açıklandı.

ekonomim.com.tr'de yer alan habere göre verinin açıklanmasının ardından ABD hisseleri düşerken, tahvil getirileri yükseldi.

FED’in Kasım ayında faiz artırabileceği yönündeki tahminler de yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükseldi.

Ancak JPMorgan Asset Management Küresel Strateji Direktörü David Kelly’ye göre Fed, enflasyonun halihazırda yavaşladığı bir ortamda faiz oranlarını bir kez daha artırırsa ABD tüketicilerini “tehlikeli” bir yere itme riskiyle karşı karşıya.

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