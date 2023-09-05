JPMorgan'dan enflasyon ve faiz tahmini: 2024'te tavan yapacak

JPMorgan, Merkez Bankası’nın gelecek yılki temel faiz oranı tahminini yüzde 40’tan yüzde 45'e çıkardı. Şirkete göre enflasyon da Mayıs 2024'te tavan yapacak.

ABD merkezli yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JPMorgan, Türkiye’de yıllık enflasyon oranının 2024 mayıs ayında tavan yaparak yüzde 73'e çıkacağı tahmininde bulundu.

Euronews'in aktardığına göre, JPMorgan Türkiye için yılsonu enflasyon oranı tahminini de güncelleyerek yüzde 62’den 65’e çıkardı.

Banka ayrıca, yüzde 35'te tuttuğu yıl sonu politika faizi tahminini, riskler gördüğü için gelecek yıl yukarı yönlü değiştirdi.

Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın gelecek yılki temel faiz oranı JPMorgan’a göre, önceki tahmin olan yüzde 40’dan yüzde 45'e çıkartıldı.

YEREL SEÇİM UYARISI

JPMorgan uzmanı Fatih Akçelik müşterilere gönderdiği notta, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE), enflasyondaki düşüş sürecinin uzun süreceğini gösterdiğini belirterek, "Enflasyonun kalıcı olmasını beklediğimizden, Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra enflasyonist baskılara karşı daha fazla parasal sıkılaştırma öngörüyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında yıllık enflasyonu yüzde 58,9 olarak açıklamıştı.