Jürgen Klopp'tan galibiyet rekoru

Sezon sonu kulüpten ayrılacağını duyuran Jürgen Klopp, Liverpool tarihinde ligde 200 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör oldu.

Jürgen Klopp, Liverpool tarihinde ligde 200 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör oldu.

Liverpool dün Chelsea'yi kendi sahasında 4-1 ile geçerken 56 yaşındaki teknik direktör kulüp kariyerindeki 200. galibiyetini kutladı.

Klopp, 318 maçta bu sayıyı yakalarken kulüp tarihinde 200 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör oldu. Öte yandan Liverpool, kaybetmeme serisini 15 maça çıkardı.

Kulüp tarihinde daha önce Bob Paisley, Bill Shankly ve Tom Watson 200 galibiyete ulaşmıştı.

Alman teknik direktör, geçen hafta yaptığı açıklamayla sezon sonu Liverpool'dan ayrılacağını duyurmuştu.