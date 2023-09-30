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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki arıza giderildi

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen arızanın giderildiğini ve seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Güncel
  • 30.09.2023 10:29
  • Giriş: 30.09.2023 10:29
  • Güncelleme: 30.09.2023 12:15
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki arıza giderildi

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza giderilerek seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı X'te sabah saatlerinde yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bilgisi verilmişti.

Metro İstanbul, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı' kullanıma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

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