Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki arıza giderildi
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen arızanın giderildiğini ve seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza giderilerek seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı X'te sabah saatlerinde yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bilgisi verilmişti.
Metro İstanbul, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı' kullanıma açıldığını duyurdu.
Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 30, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/GKp2PnlBxu