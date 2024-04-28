Kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi Arpalık mevkiinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları tespit edilen C.T., E.Ç., B.T., H.D., Y.D. ve A.K. isimli 6 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahıslar ile birlikte çok sayıda kazı malzemesi de ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alına 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.