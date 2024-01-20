Kaçak santral kirlilik saçıyor

İstanbul Sarıyer’deki kaçak beton santralının dereyi kirlettiği ortaya çıktı. Yurttaşların başvuruları ve itirazları sonucu Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadığı ortaya çıkan IC İştaş'a para cezası kesildi.

Gökay BAŞCAN

Bölge halkının uzun süredir kapanması için eylem yaptığı Sarıyer Uskumruköy’deki kaçak beton santralının dereyi kirlettiği ortaya çıktı. Tatlısu Deresi’nden numune alan yurttaşlar, analiz ettirmek için harekete geçerken santralın ayrıca Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin olmadığı ortaya çıktı. Belgeleri tamamlamadan çalışan santrala ilişkin yapılan başvuru üzerine, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü şirkete para cezası kesti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolunu işleten IC İştaş'ın İstanbul Sarıyer’de kaçak şekilde beton santralı inşa ettiği gerekçesiyle Uskumruköylülerin direnişi sürüyor. Bölge halkı Pazar günü santralın önünde 32’nci eylemini yapacak.

Çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin işletilmediğini ve santralın kaçak olduğunu ortaya çıkan yurttaşlar bölgede bulunan eskiden Kuş Cenneti olarak adlandırılan Tatlısu Deresi’ndeki kirliliği yerinde inceledi. Santralın, dereyi kirlettiğini tespit eden bölge halkı numune aldı ve incelenmesi için laboratuvara gönderdi.

Dereden numune alındı.

İZİNSİZ ÇALIŞIYOR

Geçen ay ise bilgi edinme hakkı kapsamında CİMER’e başvuru yapan Uskumruköy halkı, şirketin Çevre İzin ve Lisans Belgesi almadığını öğrendi. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihbar hattı Alo181’e başvuruda bulundu. 16 Ocak’ta gelen yanıtta şirketin belgesinin olmadığının anlaşıldığı ve para cezası uygulandığı belirtildi. Verilen cevapta, “Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilmiştir” denildi.

BirGün’e konuşan Uskumruköylülerin Avukat Nilda Baltalı, “İnşa edilen beton santralı sahası hakkında ayrıca ÇED olumlu kararı alınmaması ve bu husustaki başvurularımızın reddedilmesi nedenleriyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı ile müvekkillerin özel hayata saygı hakkı da ihlal edilmektedir” dedi.

SANTRAL KAPATILMALI

Para cezasının yeterli olmadığını belirten Baltalı, “Beton santralının buradan bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Beton santralının çevre izin ve lisans belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca bölgedeki kuş cenneti içerisinde kalan bir dereyi de kirletmektedir. Bununla ilgili Uskumruköy’de yaşayan vatandaşlar tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur” diye konuştu.

Bilirkişi keşfi yapılmasını talep ettiklerini hatırlatan Baltalı şu ifadeleri kullandı: “Çevreyi kirletme suçundan şüpheli konumunda olan şirket tarafından ilgili yönetmeliklerde düzenlendiği üzere, fekal atık, alıcı ortam olan toprağı kirleten ya da kirletme ihtimali bulunan atıkların alıcı ortama bırakılıp bırakılmadığının tespiti amacıyla bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ettik. Bu inceleme sonucunda Boğaziçi beton tarafından doğanın kirletilmesi söz konusuysa Türk Ceza Kanunu 181’e göre işlem yapılmasını talep etmekteyiz.”