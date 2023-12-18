Uskumruköy direniyor

Haber Merkezi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Uskumruköy’de kaçak olarak inşa edilen beton santraline karşı bölge halkı 27'inci kez bir araya geldi. Kaçak beton santralının ruhsatsız, tabelasız olarak çalıştığı belirtilen açıklamada, yarın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verdi: "Uskumruköy’de, SİT alanı vasfına sahip bu alan, 'geçici' olarak faaliyet göstereceği öne sürülen Boğaziçi Beton şirketinin kullanımına sunulmuş ve karayolları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi birçok kurum bu süreçte kolaylaştırıcı rol oynamıştır. Bu şirketin bölgede ve İstanbul’un çeşitli noktalarında çok sayıda taş ocağı bulunmakta olup, ormanlarımızda ciddi tahribat yaratmış durumdadır. Çevreye verdiği, vereceği hasar ortadayken, bu güzergahı kullananlar için hayati tehlike yaratırken, faaliyetinin geçici olup olmamasının hiçbir anlamı yoktur. AKP hükümeti adeta evinin arka bahçesi gibi 1 günde karar alarak birçok alanın orman sınırlarının dışına çıkarılması kararını almıştır. Önümüzdeki hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önünde basın açıklaması yaparak bu talana dur demeye devam edeceğiz."