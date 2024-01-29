Kademeli emeklilik hakkımız

Emek Servisi

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olanların emeklilik için 17 yıl beklemek zorunda kaldıklarına işaret ederek, "kademeli emeklilik" talebinde bulundu.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) İzmir Temsilciliği, 2000 yılı sonrası sigorta girişi olan çalışanların emeklilikte yaşadığı sorunlara dair Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı. "Mezarda emeklilik istemiyoruz" ve "2000 sonrası SGK'lıya adil kademeli emeklilik haktır" pankartları açılan açıklamada, "Kademe gelecek yüzler gülecek", "Zafer direnen emekçinin olacak" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

EMADDER İzmir Temsilcisi Nurten Demirel Alp, 3 Mart 2023'te EYT yasasının düzenlendiğini ancak bunun eksik bir düzenleme olduğunu belirtti. Bu yasayla emekliliği 1 gün bile kaçıranların, emekliliği 17 ile 20 yıl daha fazla beklemek zorunda kaldığını belirten Alp, "2000lerin aslında amacı ne erken emekli olmak, ne de EYT kapsamına dahil olmaktır. Bizleri yaralayan aynı ülke vatandaşı olduğumuz akranlarımızla, benzer ve hatta daha fazla primle 2’inci sınıf vatandaş olarak hissetmemizi sağlayan adaletsizliktir. Bizler bizlerden istenen primleri doldurduk. Bizden küçük ve az primi olanlar emekli oldu ve üstüne daha bir bu kadar çalışmamız isteniyor. Emekli olanlardan daha fazla primle kaybedecek 1 yılımız daha yok. Bizler borçlu değil, alacaklıyız" dedi.

"Emeklilik için 17-20 yıl beklemenin bedeli ne ile ölçülebilir?" diye soran Alp, "Bizler sadaka, lütuf ya da avantaj istemiyoruz. Bir kesime piyango, bir kesime ise ceza gibi olan bu yasanın tek çözümü olarak ilk günden bugüne belirttiğimiz kademeli emeklilik düzenlemesi acilen getirilmelidir" çağrısı yaptı.