Staj mağdurları isyanda: Yıllarımız gasp edildi

EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar ‘kademeli emeklilik’ talebiyle sokağa çıktı. Emekçiler "Bir günle yıllarımız gasbedildi. Hakkımızı istiyoruz” dedi.

Emek Servisi

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyesi binlerce emekçi, İstanbul Kartal Meydanı ve Ankara Anıttepe'de miting düzenledi. Emekçiler mitingde kademeli emeklilik ve geçinebilecek ücret talebini dile getirdi.

Türkü ve marşlar söyleyen dernek üyeleri, "Staj ve Çıraklık SGK Başlangıcı Olsun", "Staj Mağduriyetine Son Verilsin", "Staj ve Çıraklık Fiili Çalışmadır" yazılı dövizler taşıdı. Kartal Meydanı’na gelen emekçilere seslenen EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, "1 gecede 17 sene yaşlandık. Severek gittiğimiz işimize giderken emeklerimizin boşa sayıldığını hissettik. Ülkemizde kendimizi yok hükmünde ve dışlanmışlığın en üst seviyesinde hissettik. İkinci sınıf vatandaş hissettik” dedi.

“Sabrımız kalmadı” diyen Uğurlu "Onurumuz için, sadaka değil hak mücadelesi için, mezarda emekliliği kabul etmediğimiz için, 17-20 yılımız yok sayıldığı için, 9 Eylül ve sonrası işe girenler öncesinde işe girenlerle aynı anayasal haklara sahip çalışanlardır demek için, akranlarımızda daha fazla prim ve hizmetimiz olmasına rağmen 20 sene sonra emekliliğe hayır demek için buradayız. Bizler sadaka, lütuf, avantaj değil anamızın ak sütü gibi helal olan hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.

YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da yaptığı konuşmada “En temel hakkımız olan emeklilik hakkımıza sahip çıkmak için buradayız. Yeryüzündeki en onurlu şey emeğine, onuruna sahip çıkmaktır. Ne yazık ki bu ülkede emekli olmak da emekli olduktan sonra yaşayabilmek de neredeyse imkânsız hale getirildi. Elbette yöneticiler düzenlemeler yapabilir ancak bu düzenlemeler adil olmalıdır. Tüm adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gerekir. Bir günde emeklilik hakkının 17 yıl ötelenmesi kabul edilemez. Derhal bu yanlıştan dönülmelidir” dedi.

Ankara'da düzenlenen mitingde konuşan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı Murat Bal, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yasal düzenleme yapılarak, sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınmasıyla mağduriyetlerin giderilmesini ve işçilikten kaynaklanan özlük haklarının verilmesini istedi. Bal, sorunlarının 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.