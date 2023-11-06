Staj mağdurları seslerini yükseltti

Emek Servisi

Staj sigortası başlangıç sayılmadığı için emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan yurttaşlar 15 ilde eş zamanlı eylem yaparak hak talebinde bulundu.

Meslek lisesi mezunları, 1987 yılında çıkarılan kanun kapsamında sigorta başlangıçları yapılmasına rağmen emeklilik kapsamına alınmadı. Seslerini duyurmak için Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu çatısı altında toplanan yurttaşlar, dün federasyonun çağrısı üzerine 15 ilde meydanlara inerek eylem yaptı. Zorunlu staj ve çıraklık yaparken SGK tarafından işe giriş tarihli ve tescil numaralı kartlarının verildiğini ancak "aldatıldıklarını" söyleyen yüzlerce yurttaş, "Staja adalet, çırağa adalet" sloganıyla hak talebinde bulundu.

Federasyon Başkanı Murat Bal, Kadıköy'de toplanan grup adına yaptığı açıklamada, staj ve çıraklık yaparken kendilerine verilen giriş tarihinin SGK sisteminde başlangıç olarak gösterilmesine rağmen emeklilik düzenlemesi kapsamı dışında bırakılarak mağdur edildiklerini belirtti. Bal, "Dünyanın hiçbir yerinde kısa kol ve uzun kol sigorta ayrımı yoktur. Fiili çalışma var ise, maaş alınmış ise iş hayatı başlamıştır. Dolayısıyla sigortalılık süresi başlamıştır. Elimize verilen SSK kartlarındaki ilk işe giriş tarihimiz sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında devletimize yakışan, bu büyük mağduriyeti sona erdirmektir" dedi.