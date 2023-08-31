Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Burada kimsenin yediğine, içtiğine karışmayız

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Büyük Zafer’in 101. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Valiliği’nin tepki çeken ve daha sonra geri adım atılan ‘içki genelgesi’ne göndermede bulunarak, “Burası Kadıköy. Burada kimsenin yediğine, giydiğine, içtiğine, yaşam şekline karışmayız. Burası başta gençlerin olmak üzere, bütün İstanbulluların kaçtığı bir özgürlük mekânı. Burada kimse kimseyi ötekileştirmez, burada kimse kimseyi ayrıştırmaz. Burada herkes eşittir” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Valiliği’nin tepki çeken ‘içki genelgesi’ne tepki gösterdi.

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı ve Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Büyük Zafer’in 101. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Odabaşı, 30 Ağustos’un öneminden söz etti. Emperyalizme tarihindeki ilk mağlubiyetinin yaşatıldığı 30 Ağustos’un sadece Türkiye vatandaşları için değil, bütün dünya halkları için tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Odabaşı, daha sonra iktidarın yasakçı uygulamalarına ve kısıtlanan özgürlüklere değindi.

İstanbul Valiliği’nin dün kamuoyuna yansıyan ve gelen tepkilerin ardından geri adım atılan ‘içki genelgesi’ne değinen Başkan Odabaşı, sözlerine şöyle devam etti:

“Burası Kadıköy. Burada kimsenin yediğine, giydiğine, içtiğine, yaşam şekline karışmayız. Burası başta gençlerin olmak üzere, bütün İstanbulluların kaçtığı bir özgürlük mekânı. Tekrar hatırlatalım; burası Kadıköy. Burası özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, dostluğun başkenti. Burada kimse kimseyi ötekileştirmez, burada kimse kimseyi ayrıştırmaz. Burada herkes eşittir.”

Kadıköy’ü kimsenin boyunduruk altına alamayacağını belirterek sözlerine devam eden Başkan Odabaşı şunları söyledi:

“Hiç kimse Kadıköy’e gelenlerin yaşam tarzına karışamaz. Kimse Kadıköy’e gelenlerin ne yediğine, ne içtiğine, nasıl davrandığına karışamaz. Her türlü yasaklara, baskılara, kısıtlamalara rağmen Cumhuriyet’in, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve elbette sanatın tarafında olmaya devam edeceğiz. Yaşasın sanat, yaşasın özgürlük, yaşasın Kadıköy, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”