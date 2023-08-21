Kadıköy Belediyesi işçileri, yarım gün iş bıraktı

Kadıköy Belediyesi işçileri, maaşlarında iyileştirme talepleri karşılanmadığı için yarım günlüğüne iş bıraktı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşlarında iyileştirme yapılması talebi karşılık görmediği için yarım günlüğüne iş bıraktı.

Belediye binası önünde toplanan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şubesi’ne üye işçiler, "Ek protokol istiyoruz" ve "Faturaları ödeyemiyoruz" yazılı pankartlarla slogan attı.

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, yüksek enflasyon ve ağır vergi yükü nedeniyle üreten geniş kesimlerin açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiğini söyledi. Nazan Gevher Çam Ay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Örgütlü işçilerin sendikayla kazandığı toplu iş sözleşmeleri gereği aldıkları altı aylık zamlar hızla eriyor. Bu nedenle çoğu arkadaşımız fazla mesai ya da ek iş yaparak hayatından veriyor, ağır iş yükü altına girerek ailesini geçindirmeye çalışıyor. İki işte, üç işte çalışan, sürekli fazla mesai yapan arkadaşlarımız, dinlenmeden çalıştıkları için kazalar geçiriyor. Maaşlarda iyileştirme yapılması talebi ise tüm bu yakıcı sorunlar arasında bir süredir belediye yönetimi tarafından cevapsız bırakılmış durumda. Kadıköy’de belediye işçileri beslenemiyor, barınamıyor, geçinemiyor.”