Kadıköy'de kadınlar Fatma Duygu Özkan için adalet istedi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Kadıköy'de Avukat Doğan Can Gürbüz tarafından 4. kat penceresinden atılarak öldürüldüğü iddia edilen Fatma Duygu Özkan için adalet istedi. Kadınlar, Özkan'ın hayatını kaybettiği yerde toplanarak açıklama yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Kadıköy'de Avukat Doğan Can Gürbüz tarafından 4. kat penceresinden atılarak öldürüldüğü iddia edilen Fatma Duygu Özkan için adalet istedi. Kadınlar, Özkan'ın hayatını kaybettiği yerde toplanarak açıklama yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Avukat Doğan Can Gürbüz tarafından 4. kattan atılarak öldürüldüğü iddia edilen Fatma Duygu Özkan için toplandı. Olayın gerçekleştiği Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'ndeki binanın önünde toplanan platform üyeleri açıklama yaptı. Özkan'ın fotoğraflarını taşıyan kadınlar, olayın üstünün örtülmemesini ve Gürbüz'ün hak ettiği cezayı almasını istedi.

KADINLAR GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRÜLÜYOR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Öldürülen bir kadın kardeşimizin öldürüldüğü yerde buluşmak zorunda kaldık. Yıllardır, kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi yürütüyoruz. Erkek şiddetiyle öldürülen kadın arkadaşlarımızın, aslında önlenebilir ölümlerle aramızdan ayrıldığını çok iyi biliyoruz. Kadınlar göz göre göre öldürülüyor ama bununla ilgili önleyici tedbir kararları uygulanmıyor. Öldürülen kadınların aileleriyle omuz omuza yol yürüyen mücadele edenleriz. Kadın cinayetleri azalmıyor. Bugün Fatma Duygu kardeşimiz için buradayız. Burada itildi Fatma Duygu, bu pencerenin altındayız biz. İtildiği yerin altında. Biz sadece burada değiliz. O açıdan şiddete faili erkekler duysun. Önce fail Avukat Doğan dedi ki, 'Kendi düştü dedi, intihar etti' dedi. Durumu açıklığa kavuşturan ise görgü tanıkları oldu. Artık hepimizin gözü pencelerde, balkonlarda. Bir kadının sesini duyduğumuzda, acaba biri şiddete mi uğruyor diye oraya dönüyor yüzümüz" dedi.