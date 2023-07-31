Kadıköy'de makas atan aracın çarptığı motosikletli öldü

Kadıköy’de makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, yan şeritte seyir halinde olan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköye ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Kadıköy Kozyatağı D-100 mevkiinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DAY 158 plakalı araç, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BOH 842 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise aracın üzerinde metrelerce ilerledi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler polis ve ambulansa haber verdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.