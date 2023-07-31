Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kadıköy'de makas atan aracın çarptığı motosikletli öldü

Kadıköy’de makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, yan şeritte seyir halinde olan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Güncel
  • 31.07.2023 07:29
  • Giriş: 31.07.2023 07:29
  • Güncelleme: 31.07.2023 07:39
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Kadıköy'de makas atan aracın çarptığı motosikletli öldü
Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Kadıköye ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Kadıköy Kozyatağı D-100 mevkiinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DAY 158 plakalı araç, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BOH 842 plakalı motosiklete çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise aracın üzerinde metrelerce ilerledi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler polis ve ambulansa haber verdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurttaki 2 kişi öldüğü tekel bayisi saldırısına ilişkin 1 kişi daha yakalandı
BirGün'e Abone Ol