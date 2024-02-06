Kadıköy'de pankartlı protesto yapan Aydınalp'in 1 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde pankartlı protesto yapan Melisa Yaren Aydınalp hakkında, 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde pankartlı protesto yapan Melisa Yaren Aydınalp'in, 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Bağdat Caddesi'nde 10 Aralık 2023 tarihinde pankartlı protesto gösterisi yapan Melisa Yaren Aydınalp, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aydınalp, yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Aydınalp'le ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Melisa Yaren Aydınalp'in elinde 'Memelere özgürlük' pankartı ile Bağdat caddesinde çekilen video görüntüleri ve bir kişi tarafından yapılan ihbar ile soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

"PROTESTO HAKKIMI KULLANDIM"

Melisa Yaren Aydınalp ifadesinde protesto hakkını kullandığını, vücudunun mahrem yerlerinin açıkta olmadığı, hayasızca her hangi bir hareketinin bulunmadığı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Melisa Yaren Aydınalp'in 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.