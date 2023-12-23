Kadıköy'de polisler, kimlik kontrolü yapmak istedikleri yurttaşı darp etti!

İstanbul'da, Aydın Demir isimli yurttaş polislerce yapılmak istenilen kimlik kontrolünün gerekçesini sorduğu için darp edildi. Yaşadıklarını anlatan Demir, "Karşılarında hak talep eden bir kişi olduğunda şiddetin boyutu da değişiyor. Darp ve hakarette bulunan 3 polisten şikayetçi olacağım" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

İstanbul Kadıköy'de, Aydın Demir isimli yurttaş kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerce darp edildi.

Yaşadığı şiddeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Demir, Kadıköy'de kendisinden kimlik göstermesini isteyen polislere "Gösterebilirim ancak hangi maddeye göre?" diye sorduğu için zorla ekip aracına bindirilerek darp edildiğini aktardı.

"İnsanlık dışı bir muameleyle ekip otosuna yapıştırılarak ve tekmeyle araç içerisine itilerek gözaltına alındığını kaydeden Demir, yaşananların sokakta ikamet eden bir avukat tarafından da kayda alındığını aktardı.

EKİP OTOSU İÇERİSİNDE DARP, KÜFÜR, HAKARET

Gözaltına alınarak zorla araca bindirildikten sonra yanında oturan polis tarafından darp edildiğini, sürücü koltuğunda oturan polisin de küfür ve hakaretine maruz kaldığını anlatan Demir, yaşadıklarını araç içerisinde de sesli şekilde kayıt altına aldığını bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Ekip otosun içerisindeki hıncı tariflemek çok zor. Sadece sustum. Orası onların cehennemi resmen."

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

BirGün'e konuşan Demir, olayın Kadıköy Yeldeğirmeni'nde gece yarısından sonra 2.30 sularında meydana geldiğini aktardı. Demir, ekip aracı ile önünde duran 3 polisin emrivaki bir tavırla kimliğini istediğini, sebebini sorduğunda ise yine polisin "Kimliğini ver lan. Sebebini sonra söyleriz" şeklinde yanıt verdiğini belirtti.

Kimliğini göstereceğini ancak hangi kanun ve maddeye göre istendiğini bilmek istediğini anlatan Demir, polislerce zor kullanılarak edip aracına bindirildi. Demir, burada bir polis tarafından darp edildiğini ve diğerlerinin de sözlü şiddette bulunduğunu söyledi.

2 saat boyunca karakolda bekletildiğini ifade eden Demir, yaşadıkların şöyle anlattı:

"Araca zorla bindirildikten sonra sağ koltukta oturan polis defalarca yumruk atmaya çalıştı araçta yüzümü tutarak kendimi korumaya çalıştım. Diğer polisler de bana ve yaşadığım olayı kayıt altına aldığını gördüğüm avukata küfür ve hakarette bulundu. 'A. kodumun Kadıköylüleri kendilerini bir şey zannediyorlar.' diye küfür etti. Hak talep eden kişi olunca şiddetin boyutu da artıyor. 2 saat boyunca karakolda bekletildim. Bana imzalatmak istedikleri evraklara imza atmadım."

Demir son olarak, kendisine fiziksel ve sözlü şekilde şiddet uygulayan polislerden şikayetçi olacağını kaydetti.