Kadıköy'de trafo yangını: Moda tramvay hattında seferler durduruldu

İstanbul'da Kadıköy-Moda seferini yapan tramvay hattında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

İstanbul'da trafo yangını nedeniyle Kadıköy-Moda seferini yapan tramvay hattında seferler durduruldu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kadıköy-Moda arasındaki nostaljik tramvay hattında yaşandı.

Kadıköy-Moda seferini yapan Metro İstanbul Moda Yerleşkesi içerisindeki henüz bilinmeyen bir neden ile trafo yandı.

Yangını gören işçiler söndürmeye çalıştı. Alevler bir anda büyüyünce itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

SEFERLER DURDURULDU

Metro İstanbul Moda Yerleşkesinde çıkan trafo yangını nedeniyle Kadıköy - Moda seferleri bir süreliğine durdu. Metro İstanbul 'X' hesabından yaptığı açıklamada, "T3 Kadıköy -Metro tramvay hattımızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz yapılmamaktadır. Ekiplerin olaya müdahalesi devam etmektedir" denildi.