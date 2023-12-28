Kadıköy'de yurttaşa yönelik polis şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de Aydın Demir isimli yurttaşa yönelik polis şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunan Demir, kendisini darp eden ve hakaret eden polis memurlarından şikayetçi oldu.

birgun.net

İstanbul Kadıköy'de, Aydın Demir isimli yurttaşın kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerce darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

BirGün'ün ulaştığı görüntülerde, gözaltına alınarak zorla araca bindirilen Demir'in, polis tarafından şiddete maruz bırakıldığı görülüyor.

Görüntülerde polisin, olay anında orada bulunan bir avukata "Avukatsan avukatsın, çık git. Uzak dur" dediği duyuluyor.

Olaya ilişkin suç duyurusunda bulunan Demir, "Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan İskele sokak üzerinde yürürken yanıma resmi kıyafetli bir polis memuru geldi ve benden kimliğimi göstermemi istedi. Ben kendisine 'benden neden kimlik istediğini' sordum. Bu sırada yine ismini bilmediğim polis aracının içerisinde çıkan bir polis memuru bizim yanımıza gelerek bana 'kimliğini ver ulan' dedi. Daha sonra ise ikinci gelen polis memuru beni kolumdan tutarak polis aracının içerisinde iterek beni darp etti" ifadelerini kullandı.

EKİP OTOSU İÇİNDE DARP VE KÜFÜR

Demir, dilekçesinde şunları kaydetti: "Darp ettikten sonra ise polis aracıyla polis merkezine giderken aynı polis memuru 'A... k... Kadıköylüleri, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, devletten büyük müsünüz' şeklinde bana hakarette bulundu. Daha sonra ise beni İskele Polis Merkezi Amirliğine götürdüler, burada da yaklaşık bir, bir buçuk saat bekletildikten sonra tarafıma çeşitli belgeler imzalatmak istediler, ancak herhangi bir belge imzalamadım."

ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra polis merkezinden ayrıldığını belirten Demir, "Bahse konu bu olayları dilekçemde belirtmiş olduğum İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Taha Yasin gördü, ben kendisinin tanık sıfatıyla dinletilmesini istiyorum. Şu anda üzerimde darp ve cebir olmadığı için doktora rapor aldırmak istemiyorum. Bahse konu olayın olduğu günde herhangi bir hastaneye giderek doktor raporu aldırmadım. Ben anlatmış olduğum nedeniyle İskele Polis Amirliğinde bulunan ilgili polis memurlarından şikayetçiyim ve davacıyım" ifadelerini kullandı.