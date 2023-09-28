Kadıköy’de iki İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy'de D-100 Karayolu’nda iki İETT otobüsü ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, bölgede trafik yoğunluğu yüzde 74'lere kadar çıktı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde D-100 Karayolu'nda iki İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı.

Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kadıköy, D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Kadıköy yönüne peronlara gittiği öğrenilen 34 DL 2361 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan 34 HO 2950 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluştu. / Fotoğraf: DHA

Çarpmanın etkisiyle 34 DL 2361 plakalı İETT, aynı yönde ilerleyen 34 LAK 978 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kazanın da etkisiyle Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 74'lere kadar çıktı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu çevresinde, Maltepe, Ataşehir ile Kadıköy'de, köprü bağlantı yollarında ile Üsküdar'da araçlar trafik nedeniyle güçlükle seyrediyor.

Araçların yoldan kaldırılması için kaza yerine İBB’ye ait çekici çağrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.