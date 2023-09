Kadıköy’de plaklar Barış Manço anısına dönüyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul’da ilk defa Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Plak Günleri, bu yıl Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço anısına yapılıyor. Plak severlerin pek çok eski ve yeni plağa erişim imkânı bulabileceği etkinlikte konserler, söyleşiler, imza günleri ve DJ performansları da gerçekleştirilecek. 44 plak dükkânının seçkileriyle yer alacağı 7. Kadıköy Plak Günleri, Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’daki merkez binasının bahçesinde 16-17 Eylül tarihlerinde saat 12.00-22.00 saatleri arası açık olacak. Etkinlik 16 Eylül saat 13.30’da Eren Şenkardeş’in DJ performansıyla başlayacak; Hünkar, Grand Bazaar, Volkan Judocu ve My Analog Journal’in performanslarıyla devam edecek. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri “Çocuklar Barış Abi İçin Şarkı Söylüyor” programı ile saat 14.00’te müzikseverlerle buluşacak. Saat 15.00’te ise Guıtarısts Of İstanbul ve Okay Temiz yeni çıkan albümlerini ilk defa etkinlikte müzikseverlerle buluşturacak. Programın ikinci gününde de DJ performansları devam ederken saat 20.00’de Cahit Berkay, Emrah Karaca ve Deniz Tekin gibi ünlü isimlerin yer aldığı “Barış Manço 2023 Anma Konseri” yapılacak.

Etkinlikte 10 farklı illüstratör tarafından hazırlanan “Nasıl Anlatsam Bilemiyorum” adlı Barış Manço Sergisi de müzikseverlerin ziyaretine açık olacak. Etkinlikte ayrıca "Barış Manço'nun 2023'ünden, 2023'e Zaman Yolculuğu" adlı bir söyleşi gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Artemis Günebakanlı’nın yapacağı söyleşinin konuşmacıları Cahit Berkay ve Kabus Kerim olacak.