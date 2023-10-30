Kadıköy’de tır onlarca aracı biçip kaçtı

Kadıköy’de gece saatlerinde dar bir sokağa giren tır, park halindeki araçlara vurarak kaçtı. 24 araçta maddi hasar oluşurken tırın sokaktan geçişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de gece saatlerinde dar bir sokağa giren tır, park halindeki araçlara vurarak kaçtı. 24 araçta maddi hasar oluşurken tırın sokaktan geçişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kadıköy Mühürdar Karakolu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sokak üzerinde bulunan 24 araca çarptı. Sürücü, sokak boyunca çoğu araca çarparak sokaktan çıkarak kaçtı. Bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kimi araçlar ise olay yerinde kaldı. Zarar gören araçların sahipleri ise karakola giderek tır sürücüsünden şikayetçi oldu. Tırın sokaktan geçiş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"HERKES SABAH UYANINCA ŞOK OLMUŞ"

Olayın olduğu sokakta esnaf olan Serkan Şahin, “03.00 sıralarında tır Mühürdar Sokak tarafından başlayarak yukarıya doğru sağ tarafındaki bütün araçlara çarparak ilerlemiş. Yaklaşık 20 tane araçtan bahsediliyor. Zannedersem tır kaçırılmış. Herkes sabah uyandığında şok olmuş. Sürücünün yakalandığını söylediler ama buralardan değil yabancı semtten gelmiş” dedi.





