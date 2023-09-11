Kadın basketbolunda Süper Lig, 8 şehrin takımıyla oynanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 şehirden 15 takım mücadele edecek.

Ligin 44. sezonu 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Geçen sezon "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor'un lige tekrar dönmesiyle takım sayısı 15'e yükseldi.

Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8'e giren takımlar play-off bileti alacak. Son iki takım ise küme düşecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 şehrin ekibi yer alırken, en fazla başkent Ankara ile İstanbul'dan takım katılım gösterecek.

Ankara ve İstanbul'dan dörder, Mersin'den iki, Antalya, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Kayseri'den ise birer takım ligde yer alacak.

Ankara'dan OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi, İstanbul'dan ise Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Emlak Konut ligde yer alacak.

Mersin'i ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsus Spor, Antalya'yı Antalya Toroslar Basketbol, Bursa'yı Bursa Uludağ Basketbol, Hatay'ı Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli'yi İzmit Belediyespor, Kayseri'yi de Melikgazi Kayseri Basketbol temsil edecek.

Geçen sezon deprem nedeniyle ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçlarını Hatay'a oynayacak.

Akdeniz temsilcisi maçlarına Hatay Merkez Spor Salonu'nda çıkacak.