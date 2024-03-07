Kadın düşmanlarına geçit vermeyiz

Dayanışma ile hayatı yeniden kuran kadınlar, 8 Mart’ta sokaklarda olmaya ve örgütlemeye çağırıyor. Kadınlar hep bir ağızdan isyan ediyor: “Biz şehirlerin kaderini bir grup kadın düşmanının eline asla teslim etmeyeceğiz”

İlayda KAYA

Ezilen, sömürülen, yok sayılan; ayrımcılığa, şiddete, istismara, yoksulluğa, ölüme, gericiliğe ve eşitsizliğe maruz bırakılan kadınların günü 8 Mart. Her yıl olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar, yarın da Türkiye’nin dört bir yanında sokağa çıkarak isyanlarıyla sokakları kuşatacak, birçok kentte eylemler yapacak. Kadın hakları savunucuları, örgütlenme ve baskılara karşı direnme çağrısı yaptı.

SOL Feminist Hareket üyesi Dilara Kurtuluş, BirGün’e yaptığı açıklamada “AKP iktidarıyla ülke gerici bir abluka altında. Ülke lime lime dökülürken dinci faşist rejimin altında, emeğimizle, yaşamlarımızla, en çok biz kadınlar eziliyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ne, Medeni Kanun’a, 6284’e saldırılarla, iktidarın politikalarıyla, kız çocukları okuyamıyor, kadınlar çalışamıyor, şiddete-istismara uğruyor. Ama katilleri, sorumluları ceza almıyor. Hizbullah’ı meclise sokan iktidarla hayatlarımızın ne kadar tehlikede olduğunu biliyoruz" dedi. Yaşanan kadın cinayetlerinin münferit olmadığına dikkat çeken Kurtuluş, "İktidarın politikalarının bir sonucu olduğunu biliyoruz. Hayatları çalınan her kadının sorumlusunun bu iktidar olduğunu biliyoruz. Onlar da biliyor ki, onların baskı ve zorbalıklarına karşı en güçlü sesi hep kadınlar çıkartıyor. Geleceğimize, yaşamlarımıza yönelen her saldırıda karşılarında kadınları buluyorlar. Sesimizi kısmak istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, buradayız! Karşımızdakileri iyi tanıyoruz. Onlar da bizleri, barikatlarda yıktığımız korku duvarlarından tanırlar! İsyanımızla tek adama karşı; 8 Mart’ta sokaklardayız! Bu şer odağına karşı kadınları 8 Mart’ta meydanları kuşatmaya davet ediyoruz!” diye konuştu.

MEYDANLARDAYIZ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim de şöyle konuştu: “Kadınlar en çok aileleri içerisinde öldürülürken siyasi iktidarın aileyi öne çıkardığı, aile odaklı politikaları yücelttiği günlerdeyiz. Aile Bakanı, ‘Kadınlar bu ülkede özgürlüğünün tadını çıkarıyor’ açıklamasını yaptı, ardından 1 gün içinde 8 kadın cinayeti işlendi… Haklarımız ne zaman tartışmaya açılsa biz o kadar öldürülüyoruz. Bu 8 Mart’ın bir de şöyle bir önemi var, yerel seçim arifesindeyiz. Genel seçimlerde olduğu kadar kadın düşmanı politikalarını ileri süremediler. Medeni kanunu tartışmaya açtılar, bu tartışmaları bir süreliğine de olsa durdurmayı başardık. Bu politik etkimize her zaman güvenelim. Çünkü yerel seçimlerden sonra nasıl şehirlerde yaşayacağız konusu bizi de etkileyecek. Biz şehirlerin kaderini bir grup kadın düşmanının eline asla teslim etmeyeceğiz. Yerel seçimleri konuşuyorsak, ölüm tehdidi olmadan boşanabilmektir özgürlük, 100 bin nüfuslu belediyenin sığınak açmasıdır ve kadınların kolayca erişebilmesidir. Kadınlar için özgürlük, her mahallede yemekhanelerin, çamaşırhanelerin kurulmasıdır. İşte bunlar kadınları özgürleştirecek adımlardır.”

Yerel yönetimlerin kadın istihdamının önündeki engelleri de kaldırabileceğini söyleyen Ataselim, “Kadın istihdamıyla ilgili modelleri sadece kooperatifçiliğe sıkıştırılmayacak bir perspektifle ele almak mümkün. Biz yerel seçim arifesinde bunlara bakacağız. Ancak kimi adaylar hâlâ pembe metrobüsten bahsediyor, kadın güvenliği adı altında ‘Şoförlerimiz gerekirse sizi evinize kadar bırakacak’ diyor. Bizim istediğimiz yasaların, 6284 Sayılı Kanun’un etkin uygulanması, belediyeler kanununun etkin uygulanmasını istiyoruz. ‘Bütçemiz yok, kaynak yeterli değil’ söylemlerinin arkasına kimse sığınmasın. Biz kadın cinayetlerini durdurmakta, özgür, eşit yaşamakta kararlıyız. Ülkenin dört bir yanında meydanlarda olacağız” dedi.

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ALANLARDA DİRENECEĞİZ

Tüm Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Kadın Sekreterliği de şu ifadeleri kullandı: “8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Günü’ne; dünyada savaş, ülkede ekonomik kriz, kadın cinayetleri ve kadın kazanımlarına, insan haklarına yoğun bir saldırı ortamında giriyoruz. Dünyanın dört bir yanında biz kadınlar yaşamımızı çalan gerici, baskıcı ve neoliberal politikalara karşı isyanımız ile sokakları dolduruyoruz. Ülkemizde karanlık, kadın ve emek düşmanı, cinsiyetçi, homofobik sömürü düzeninde kadınlar her gün katlediliyor, şiddete uğruyor. Karma eğitime yönelik hamlelerle, anayasa tartışmalarıyla, İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuzca feshedilmesiyle, 6284’e yapılan saldırıyla, Medeni Hukuku yok saymayla laikliği yok edip ülkeyi fetvalarla yönetmek hedefleniyor. Biz kadınlar, dün olduğu gibi bugün de AKP iktidarına, kapitalizme ve gericiliğe karşı sokaklarda direnmeye devem edeceğiz.”

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Ülkenin dört bir yanında 8 Mart’ta yapılacak yürüyüşlerin ve eylemlerin bazıları şöyle:

• İstanbul Taksim - 19:00

• İzmir Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi - 19:30

• Ankara Sakarya Caddesi - 20:00

• Antalya Attalos Meydanı - 18:00

• Muğla Turgutreis, Şevket Sabancı Parkı - 18:30

• Bolu Kardelen Meydanı - 19:30

• Bursa Fomara Meydanı - 18:30

• Çanakkale Golf Çay Bahçesi - 17:30

• Eskişehir Espark Bağlar Kapısı - 19:00

• Antep Kırkayak Parkı - 17:00

• Giresun PTT Önü, Debboy Mevkii - 17:30

• Artvin Hopa Parkı - 17:00

• Malatya Emeksiz Üst Kavşağı - 18:00

• Marmaris Ketenci Otel Önü - 18:30

• Ordu 19 Eylül Ortaokulu Önü - 19:00

• Samsun Küçükpazar, Eski Vergi Dairesi Önü - 18:00

• Sivas Cumhuriyet Meydanı - 17:30

• Elazığ Öğretmen Evi Önü - 17.30

• Aydın Emekçi Kadınlar Parkı - 18.00

• Kocaeli Belediye İş Hanı Önü - 18.30