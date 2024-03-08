Kadın emeği görülmüyor

Haber Merkezi

DİSK/Genel-İş ‘8 Mart Kadın Emeği Raporu’nu açıkladı. Kadın emeğinin görmezden gelinen sorunlarına dikkat çekmek için hazırlanan raporda öne çıkanlar şöyle:

• Türkiye’de istihdamda cinsiyet açığı: Yüzde 34,6

• Her 10 kadından sadece 3’ü çalışma hayatında.

• Kamuda istihdamının sadece yüzde 34’ü kadın.

• Geniş tanımlı kadın işsiz sayısı 4,5 milyon civarında.

• 12 milyona yakın kadın; ailevi ve kişisel nedenler ve ev işleri dolayısıyla çalışma hayatına katılamıyor.