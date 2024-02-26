Kadın haklarına yönelik saldırılara direneceğiz

Haber Merkezi

Foça Barış Kadınları İnisiyatifi, Reha Midilli Kültür Merkezi’nde “Medeni Yasa’ya Saldırılar: Şiddetsiz Bir Dünya İstemimizden, Hayatlarımızdan, Haklarımızdan, Hayallerimizden Asla Vazgeçmiyoruz” paneli düzenledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini tanımayan AKP iktidarın, gerici ve muhafazakar kesimlerin baskısıyla, kadın haklarına yönelik saldırıların konuşulduğu panelde, 2021’in mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından, bir taraftan kadınların kazanılmış haklarını yok etmeye yönelik düzenlemelerin gündeme geldiği ifade edildi. Burada konuşan Kadın hakları savunucusu avukat Hülya Gülbahar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Anayasayı baştan yazacağız” konuşmasını anımsatarak, “Bugün bu yüzden ayaktayız. Medeni Yasa’ya hep beraber sahip çıkmalıyız. Yasalara dokunma, yasaları uygula” dedi. Gülbahar, “Çocuk istismarına aftan bahsederken aynı zamanda tecavüzcüye evlilik mekanizmasının hortlatılmasından da bahsediyoruz. Bu sadece çocuklar için değil, her yaştan kadın için tecavüzcüyle evlendirme mekanizmasının yasal düzenlemeye, Türk Ceza Kanunu’na sokulmasının gündeme gelmesi demektir” diye konuştu.