Kadın işçilerden ILO 190 derhal imzalansın talebi

Emek Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN şirketinde çalışan kadınlar 25 Kasım etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte ILO 190 İş Yaşamında Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanması talep edildi. İZELMAN Kadın Komisyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte söz alan Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu’ndan Arzu Çimen, her gün kadınların katledildiğini söyleyerek, “Şiddete göz yummuyoruz, hayatımızda şiddete yer vermiyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Erkek şiddetine karşı birbirimizden aldığımız güçle, mücadelemizi büyütmek için, hayatlarımızı savunmak ve bir kişi daha eksilmemek için, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde birlik olma iradesini göstermek için bir araya geldik” dedi. Mevcut iktidarın kadın düşmanı politikaları, devletin şiddeti önleyecek mekanizmaları harekete geçirmemesi, erkek egemen yargı kararları, ekonomik kriz, pandemi, seller ve depremlerle kadın emeğinin sömürüsünün fırsata çevrildiğini ifade eden Yılmaz, kadınların şiddetin her türlüsüne maruz bırakıldığını söyledi.