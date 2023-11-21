Şiddeti bitirecek politika istiyoruz

Erkek şiddetine maruz kalan hastasını korurken yaşamını yitiren Dr. Dağdemir anıldı. Hekimler, “Şiddeti sonlandıracak politikalar üretilsin ve uygulansın istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, evli olduğu erkek tarafından şiddete uğrayan hastasını korurken yaşamını yitiren Dr. Aynur Dağdemir’i ölümünün 8’inci yılında andı. TTB Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Dr. Güleser Karakoç, "Kadını ve kazanılmış haklarını yok sayan, kadın düşmanı erkek egemen politikalar, alınmayan koruyucu önlemler, işletilmeyen düzenleyici mekanizmalar ve cezasızlık politikaları hayatımızın her alanını kuşatmaya devam ediyor.

Güvenli çalışma alanları ve sağlıkta şiddete karşı göstermelik adımlar dışında önlemler alınmıyor. Sağlıkta şiddetin son bulacağı politikalar üretilsin ve uygulansın istiyoruz" dedi. Dr. Ayşe Uğurlu da "Bizler için ölüm yıl dönümleri bir ritüel haline geldi. Bundan dolayı da üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Dünyanın tüm coğrafyalarında hayvan ve insana dönük kırımların olanca vahşeti ile devam ediyor. Ne yazık ki bu vahşetlere savaşlar da eklenmiş durumda. Birilerinin refahı birilerin sefaleti oluyor" diye konuştu. Öte yandan Dr. Aynur Dağdemir birçok ilde tabip odalarının Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı komisyonları tarafından düzenlenen basın toplantıları ve katledildiği Samsun’da da mezarı başında anıldı.