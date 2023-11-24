“Kadına Şiddete Karşı Resim!” sergileri

Haber Merkezi

MaviKalem Derneği tarafından yürütülen “Kadına Yönelik Şiddete Karış Resim!” projesi kapsamındaki sergilerin ilki Adalar Belediyesi işbirliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Büyükada Taş Mektep’te açılıyor.

Kadına yönelik şiddeti gündemde tutmak, kadınlararası dayanışmayı desteklemek ve kadınların şiddete karşı tepkilerini sanat yoluyla ifade etmelerine aracılık etmek amacıyla yürütülen projeye 2023 yılı boyunca 10 ayrı atölyede 129 kadın katıldı. Deprem bölgesinde yaşayan kadınların deprem ve kadına yönelik şiddet konulu deneyimlerini de paylaştıkları atölyeleri ressam/heykeltıraş Meryem Tomak uyguladı. İstanbul’da Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana’da Seyhan Belediyesi, Hatay’da Defne Belediyesi ve Antakya Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşen atölyelerde, 12 büyük boy resmin yanı sıra çok sayıda desen ve kadına yönelik şiddeti yansıtan çizim üretildi.