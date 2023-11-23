Kadınlar sokağa çağırıyor

Yüksekten düşmeye bağlı ölümlerin arttığı bugünlerde şüpheli ölümlerin aydınlatılmasını isteyen kadınlar, 25 Kasım’da buluşma çağrısı yapıyor. KCDP’den Fidan Ataselim, delillerin titizlikle incelenmediğini söyledi.

İlayda KAYA

Şüpheli kadın ölümlerine her gün bir yenisi ekleniyor. İspatlanması en zor olayların başında gelen ise ‘yüksekten düşme’ye bağlı ölümler. Düşmeye bağlı ölümlerde deliller yeterince incelenmediği için failler kimi zaman bulunamıyor. 2021 Kasım ayından bu yana en az 27 kadın, son 4 günde ise 2 kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kadın hakları savunucuları, yüksekten düşmeye bağlı ölümlerin ardından delillerin yeterince incelenmesi ve soruşturmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyleyerek “Şüpheli bulduğumuz her ölüm aydınlatılana kadar takipçisiyiz” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Genel Sekreteri Fidan Ataselim, şüpheli ölümlere ilişkin “Şüpheli kadın ölümleri son yıllarda artıyor. Ayrıca şüpheli ölümlerin içerisinde de yüksekten düşerek ölü bulunanların oranı artıyor. Bunun içerisinde de intihar süsü verme oranı da çok. Bunlar tesadüf değil” dedi.

CEZASIZLIK POLİTİKASI

Faillere verilen cezasızlık politikasına da dikkat çeken Ataselim, şöyle devam etti: “Katiller kendilerini de cinayeti de gizleyebileceklerini düşünüyorlar ve bu şekilde cezasız kalacaklarından çok eminler. Bu durumda şüpheli kadın ölümleri artarken bu şüpheleri durduğu yerde bırakan kimler onlara ve sorumluluklarına da bakmak gerek. Bu yüzden ‘Şüpheli bırakılan kadın cinayetlerini durduracağız’ diyoruz. Her biri şüpheli ölümlerdeki karanlık örtüyü kaldırmadıkları sürece o cinayetler intihar diye kayıtlarda durmaya, soruşturma dosyaları kapatılmaya yani hiç davası bile görülmemeye devam edecek. Biz bu ölümlerin aydınlatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Delil topluyoruz, çelişkileri somut olgularla ortaya koyuyoruz, kamuoyu yaratıyoruz yani elimizden geleni yapıyoruz artık engel olmayın önümüzü açın demek isterim. 25 Kasım’da ‘İntihar denileni şüpheli bırakmayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız’ sloganımızla meydanlarda olacağız.”

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SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMELİ

Kadınların talepleri şunlar:

• Polis direkt ‘intihar’ diyerek rapor hazırlamamalı.

• Ölü bulunan kadının geçmişi dinlenip ifadeleri alınmalı.

• Kadının adli başvurusu kontrol edilmeli.

• Şüpheli pozisyonunda biri varsa hemen ifadesi ve DNA örneği alınmalı.

• Tüm deliller büyük bir titizlikle toplanmalı.

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MEYDANLARDA BULUŞACAKLAR

25 Kasım’daki bazı etkinlikler şöyle:

• 25 Kasım Platformu: 16.00–İstanbul/Mecidiyeköy

• KCDP: 15.00-Eskişehir/Espark Bağlar Kapısı

• Mor Dayanışma: 17.00- İzmir/Alsancak Gar

• Kadınlar ve LGBTİ+’lar: 17.00-İzmir/Alsancak İzban

• Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü: 14.00-Hatay/Harbiye yolu