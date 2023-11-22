Kocaeli'de bir kadın, bir ay önce boşandığı erkek tarafından silahla öldürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ajda Yatar isimli kadın, öğle saatlerinde bir restoranda yemek yediği sırada, 1 ay önce boşandığı Vahyettin Polat tarafından tabancayla başına ateş edilerek öldürüldü.

Koceli'de Ajda Yatar (28) isimli kadın, bir ay önce boşandığı Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu.

Polat, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ajda Yatar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede inceleme yaptı. Polis ekipleri Vahyettin Polat’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Polat’ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, yol güzergahları üzerinde polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.