Sultangazi'de Mehmet Kaya isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını ve üvey kızını öldürdü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Mehmet Kaya isimli erkek, önce evde tartıştığı boşanma aşamasında olduğu Şadumane Temuçin'i daha sonra olay sırasında evden çıkarak kaçmaya çalışan üvey kızı Aleyna Dayıoğlu'nu sokak ortasında öldürdü. Kaya, daha sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

İstanbul'da Mehmet Kaya isimli erkek boşanma aşamasında olduu kadını ve üvey kızını öldürdü.

Olay sabah saat 06.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl evlenen Mehmet Kaya (45) ile Şadumane Temuçin (40) arasında sık sık tartışma yaşanıyordu.

Bir firmada kamyon şoförü olarak çalışan Mehmet Kaya ile Şadumane Temuçin yaşadıkları tartışmalar nedeniyle boşanma kararı aldı.

Yaklaşık 2 aydır ayrı yaşayan Mehmet Kaya, akşam saatlerinde tekrar Şadumane Temuçin'in evine geldi. İkili arasında yaşana tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Kaya, Şadume Temuçin'i tabancayla öldürdü. Olay sırasında evde olan Mehmet Kaya'nın üvey kızı Aleyna Dayıoğlu (22) sokağa çıkarak kaçmaya başladı.

Mehmet Kaya, kaçmaya çalışan Aleyna Dayıoğlu'nu kovalamaya başladı. Kovalamacanın ardından Mehmet Kaya, Aleyna Dayıoğlu'nu vurarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ve evde yapılan incelemelerde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenler, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.